Уважаемый читатель!

Проект «Блог Херсона» с сегодняшнего дня, можно не только по факту, но и формально, считать закрытым. Несколько веселых лет маячил этот «пустяшный дневничок», который в первооснове своей всегда оставался своеобразной шуткой (эдакая ботанская забава). Хотя, буду честен, порою, автор этих и многих других строк на сайте — заигрывался и строил серьезную мину, мол СМИ это, СМИ. Но сайт, конечно, им никогда не был, слава Богу! Или не так, лучше еще и слава богу (будем «толерантны» к атеистам)!

А в это время, назову без смущения, хернэт, расправил плечи, вырос, да пополнел — есть и блоггеры интересные и проекты качественные (хотя количество провинциально-убогих ресурсов,увы, тоже выросло в разы). Все-таки есть и что почитать, и от чего прийти в изумление.

Итого: оплакивать не стоит :).

Спасибо что заходили, читали, участвовали в дискуссиях, критиковали!

А теперь последнее слово. Слово. И точка.

