Достопримечательности Херсона (ироничное видео)

Рубрика: Заметки | 10 декабря 2011, 02:46 | Леонид Ежуров

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Эпилог

Рубрика: Слово редактора | 18 марта 2011, 05:32 | Админ (Ежуров)

Уважаемый читатель!
Проект «Блог Херсона» с сегодняшнего дня, можно не только по факту, но и формально, считать закрытым. Несколько веселых лет маячил  этот «пустяшный дневничок», который в первооснове своей всегда оставался своеобразной шуткой (эдакая ботанская забава). Хотя, буду честен, порою, автор этих и многих других строк на сайте — заигрывался и строил серьезную мину, мол СМИ это, СМИ. Но сайт, конечно, им никогда не был, слава Богу! Или не так, лучше еще и слава богу (будем «толерантны» к  атеистам)!
А в это время, назову без смущения, хернэт, расправил плечи, вырос, да пополнел — есть и блоггеры интересные и  проекты качественные  (хотя количество провинциально-убогих ресурсов,увы, тоже выросло в разы). Все-таки есть и что почитать, и от чего прийти в изумление.
Итого: оплакивать не стоит :).
Спасибо что заходили, читали, участвовали в дискуссиях, критиковали!
А теперь последнее слово. Слово. И точка.

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Жорж Буюклу (видео)

Рубрика: Культура | 6 февраля 2011, 07:11 | Админ (Ежуров)

YouTube Трейлер
Сегодня мы хотим Вас познакомить с интересным херсонским поэтом и музыкантом Жоржом Буюклу.

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Странствующий кинофестиваль Docudays.Ua в Херсоне

Рубрика: Скоро! (Анонсы) | 7 декабря 2010, 16:41 | Админ (Ежуров)

Фестиваль документального кино DocuDays в Херсоне
В наш город снова заглянул Странствующий фестиваль документального кино про права человека Docudays.UA. [Далее…]

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Фура Культура & Terra-Futura. Фестиваль современного искусства 2010

Рубрика: Скоро! (Анонсы) | 21 октября 2010, 08:43 | Админ (Ежуров)

Terra Futura 2010

ПРОГРАМА (оновлена)

День 1 ( Неділя, 24 жовтня)
8.00 – 8.30 — ранкова зарядка: Гурджиївські танці. Ведучий – Андрій Недбайло. Біля Фури, вул.Суворова 4.
9.30 – відкритий сніданок. Біля Фури, вул.Суворова 4. [Далее…]

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Мельпомена Таврии 2010 (видеозарисовки)

Рубрика: Культура | 7 июня 2010, 06:02 | Леонид Ежуров

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Мельпомена Таврии. Мистический театр «У моста» в Херсоне

Рубрика: Культура | 5 июня 2010, 01:46 | Леонид Ежуров


Дорогие читатели, предлагаем Вашему вниманию, интервью с художественным руководителем одного из самых необычных театров России, лауреатом Национальных театральных премий Чехии и РФ — Сергеем Федотовым.

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кРок у майбутнє 2010 (видео)

Рубрика: Культура | 29 мая 2010, 23:34 | Админ (Ежуров)

21 мая в Херсоне состоялся фестиваль рок-музыки и здорового образа жизни «кРок у майбутнє 2010».

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