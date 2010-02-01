Достопримечательности Херсона (ироничное видео)
Рубрика: Заметки | 10 декабря 2011, 02:46 | Леонид Ежуров
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Эпилог
Рубрика: Слово редактора | 18 марта 2011, 05:32 | Админ (Ежуров)
Уважаемый читатель!
Проект «Блог Херсона» с сегодняшнего дня, можно не только по факту, но и формально, считать закрытым. Несколько веселых лет маячил этот «пустяшный дневничок», который в первооснове своей всегда оставался своеобразной шуткой (эдакая ботанская забава). Хотя, буду честен, порою, автор этих и многих других строк на сайте — заигрывался и строил серьезную мину, мол СМИ это, СМИ. Но сайт, конечно, им никогда не был, слава Богу! Или не так, лучше еще и слава богу (будем «толерантны» к атеистам)!
А в это время, назову без смущения, хернэт, расправил плечи, вырос, да пополнел — есть и блоггеры интересные и проекты качественные (хотя количество провинциально-убогих ресурсов,увы, тоже выросло в разы). Все-таки есть и что почитать, и от чего прийти в изумление.
Итого: оплакивать не стоит :).
Спасибо что заходили, читали, участвовали в дискуссиях, критиковали!
А теперь последнее слово. Слово. И точка.
Жорж Буюклу (видео)
Рубрика: Культура | 6 февраля 2011, 07:11 | Админ (Ежуров)
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Странствующий кинофестиваль Docudays.Ua в Херсоне
Рубрика: Скоро! (Анонсы) | 7 декабря 2010, 16:41 | Админ (Ежуров)
В наш город снова заглянул Странствующий фестиваль документального кино про права человека Docudays.UA. [Далее…]
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Фура Культура & Terra-Futura. Фестиваль современного искусства 2010
Рубрика: Скоро! (Анонсы) | 21 октября 2010, 08:43 | Админ (Ежуров)
ПРОГРАМА (оновлена)
День 1 ( Неділя, 24 жовтня)
8.00 – 8.30 — ранкова зарядка: Гурджиївські танці. Ведучий – Андрій Недбайло. Біля Фури, вул.Суворова 4.
9.30 – відкритий сніданок. Біля Фури, вул.Суворова 4. [Далее…]
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Мельпомена Таврии 2010 (видеозарисовки)
Рубрика: Культура | 7 июня 2010, 06:02 | Леонид Ежуров
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Мельпомена Таврии. Мистический театр «У моста» в Херсоне
Рубрика: Культура | 5 июня 2010, 01:46 | Леонид Ежуров
Дорогие читатели, предлагаем Вашему вниманию, интервью с художественным руководителем одного из самых необычных театров России, лауреатом Национальных театральных премий Чехии и РФ — Сергеем Федотовым.
кРок у майбутнє 2010 (видео)
Рубрика: Культура | 29 мая 2010, 23:34 | Админ (Ежуров)
21 мая в Херсоне состоялся фестиваль рок-музыки и здорового образа жизни «кРок у майбутнє 2010».