“Конец света рано или поздно случится” – с этой мыслью, вот уже много веков, пытается смириться всё прогрессивное человечество. Получается это, честно сказать, не очень. Один из основных и непреложных законов Вселенной о том, что “всё смертно” почему-то никак не устраивает людей. Ни одно живое существо на планете не оспаривает эту аксиому кроме человека, который лелеет […]