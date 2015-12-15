Как выбрать идеальное платье для конкретного случая?
Если вы собираетесь на прогулку с друзьями или на свидание в кино, выберите платье с принтом и повседневную обувь. Платья без рукавов с цветочным принтом сегодня в тренде. Вы можете надевать его с мокасинами или кедами. Чтобы добавить элемент бодрости в ваш образ, попробуйте платье в стиле футболки или рубашки. Джинсовые платья также в моде. […]Continue Reading...
Как отремонтировать окно автомобиля?
Окна каждой модели приводятся в действие электрическим пакетом, который встроен в дверь автомобиля. Используя кабели, которые идут к автомобильным плавким предохранителям. Это гораздо удобнее, потому что все действия выполняются простой кнопкой, не нужно поворачивать дополнительную ручку. Однако вы не застрахованы от возможного ущерба. Устранение неисправностей в мастерской требует времени, но если вы знаете, как с […]Continue Reading...
5 выгод от потребления граната
В 100 г граната всего 85 калорий, что делает их идеальными для диетических режимов. Только небольшой мисочки с зернами поставляет 10% от количества пищевых волокон, которые необходимы организму в течение дня, а также другие важные питательные вещества, такие как фитохимические, дубильные вещества, фитонциды, органические кислоты и антиоксиданты. Фолиевой кислоты, кальция, железа, магния, витаминов C, K […]Continue Reading...
Тайский массаж
В конце тяжелой недели каждый нуждается в релаксе. Работы под напряжением, отставание в сроках, личные проблемы, недостаточный сон, отрицательно сказывается на организме. Появляются сильные головные боли, отсутствие концентрации, усталость, боли в суставах и мышцах. Чтобы проще избавиться от них, вы должны узнать, как “побороть” стресс. Массаж является эффективным средством для расслабления и устранения неприятной работы в […]Continue Reading...
Конец света в 2019 году: популярно о непопулярных сценариях
Мега дата под названием конец света 2019 уже не за горами и нам, живущим сейчас, выпал шанс увидеть всё собственными глазами или же опровергнуть предсказания пророков. Апокалипсис либо будет 21 декабря 2019 года, либо мы станем свидетелями краха досужих вымыслов относительно этого события. Чтож поживём, увидим – это всё что осталось нам. А пока, чтобы не скучать в ожидании конца […]Continue Reading...
Психология людей и конец света
“Конец света рано или поздно случится” – с этой мыслью, вот уже много веков, пытается смириться всё прогрессивное человечество. Получается это, честно сказать, не очень. Один из основных и непреложных законов Вселенной о том, что “всё смертно” почему-то никак не устраивает людей. Ни одно живое существо на планете не оспаривает эту аксиому кроме человека, который лелеет […]Continue Reading...
Морские прогулки по Греции
Любители мирного отдыха и спокойного времяпрепровождения, которым приелось отлёживать бока на пляжах без ярких впечатлений, имеют возможность взять напрокат небольшую яхту и отправиться в удивительный мир открытого моря — восхитительную прогулку по свободным волнам. По морским законам Греции, чтобы управлять яхтой у одного из присутствующих на судне путешественников должны быть специальные права на управление яхтой, […]Continue Reading...